Arrestato latitante appena sbarcato a Orio dalla Spagna | era ricercato per traffico di droga

(Di venerdì 10 maggio 2024)al Serio. È stato rintracciato e bloccato giovedì pomeriggio all’aeroporto diAl Serioda un volo proveniente, dove potrebbe aver trascorso un periodo della sua latitanza. L’operazione è stata così fulminea che il soggetto e i viaggiatori presenti nello scalo non si sono accorti di nulla. In manette è finito un 41ennenordafricano, che si sottraeva alla giustizia dal 2022. Era sfuggito alla vasta operazione dei Carabinieri del giugno del 2022, quando furono eseguite 28 ordinanze di custodia cautelare, emessaprocura di Parma, a carico di altrettanti soggetti, accusati a vario titolo di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti per un quantitativo totale di circa 50 chilogrammi. La rete di ...

