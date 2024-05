Cosa bisogna sapere sulle Elezioni Presidenziali in Ciad

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un punto della situazionein, e una panoramica sulla condizione della regione e le sue relazioni internazionali. Il 5 e il 6 maggio si sono svolte inle. A questefurono chiamati a partecipare otto milioni di elettori ed elettrici, che il 5 maggio si sono recati ai seggi. Come si sono svolte lein: Tra loro nomadi e i militari (il 5) e poi il giorno seguente è stato il turno dei “sedentari” (il 6). Poi, la sera del 9 maggio, la commissione elettorale ha annunciato i risultati provvisori. I risultati danno il presidente della transizione, Mahamat Déby, vincitore con il 61 per cento dei voti. Tuttavia non è tutto deciso. Questo ...

Il 6 maggio gli elettori Ciad iani sono andati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali , che almeno in teoria dovrebbero mettere fine a tre anni di regime militare. Leggi

Come molti si aspettavano, il leader militare Mahamat Déby è uscito vincitore dalle urne. Quello che farà ora è importante per gli equilibri dell’Africa centrale. Leggi

Difesa e Russia temi-chiave alle presidenziali in Lituania - Difesa e Russia temi-chiave alle presidenziali in Lituania - (ANSA-AFP) - VILNIUS, 10 MAG - Si terranno domenica le elezioni presidenziali in Lituania, segnate dalle preoccupazioni per la sicurezza nazionale, in un momento in cui il Paese, membro Ue e Nato, sta ...

Elezioni Ciad 2024, Mahamat Deby Itno sarà il nuovo presidente: l’avversario Masra contesta i risultati - elezioni Ciad 2024, Mahamat Deby Itno sarà il nuovo presidente: l’avversario Masra contesta i risultati - I risultati delle elezioni in Ciad del 6 maggio 2024: Deby vince, Masra contesta Le elezioni presidenziali in Ciad del 6 maggio 2024 segneranno la fine del governo di transizione, in corso da tre anni ...

L’allarme dell’Agenzia del farmaco Usa: “L’aviaria può essere la prossima pandemia, il virus ucciderebbe il 25% dei contagiati” - L’allarme dell’Agenzia del farmaco Usa: “L’aviaria può essere la prossima pandemia, il virus ucciderebbe il 25% dei contagiati” - Il capo dell’Fda, Robert Califf, al Congresso: “Il virus sta mutando e può fare il salto di specie. Serve un vaccino”. Finora la malattia è stata individuata ...