Meloni e Schlein a duello in tv il 23 maggio nel salotto Rai di Bruno Vespa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Pd Ellysi svolgerà giovedì 23. Sede del dibattito sarà la trasmissione ‘Porta a Porta’ di. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff. Tra i temi che saranno affrontati, dicono gli analisti, saranno certamente il lavoro (in particolare la sicurezza sul lavoro), l’Europa, la sanità, il Job Act, ma anche le alleanze politiche sul fronte europeo in vista di possibiliranza. Senza rinunciare al sovranismo che caratterizza il suo pensiero politico, suo e dei Conservatori e Riformisti che è il gruppo a cui Fratelli d’Italia è affiliato. Ma ci sarà spazio, statene certi, anche la retorica dell’antifascismo, legata ai temi politici di attualità. Il giorno 2 giugno il ...