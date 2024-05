Capua - open day sulla celiachia a ‘Villa Fiorita’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della settimana nazionale, promossa a livello nazionale dall’AiC (Associazione nazionale), l’ambulatorio die malassorbimento della Clinica, guidato dalla responsabile Anna Rauso, garantirà ai pazienti prenotatisi nelle scorse settimane, consulenze e screening gratuiti. Dalle 9 alla 13 del mattino e dalle 14 alle 16 del pomeriggio di domani sabato, la clinicana promuove un focus su una delle patologie più diffuse tra le persone, con visite specialistiche e diagnosi di eventuali celiachie da parte della responsabile dell’ambulatorio, Rauso, che sta già lavorando ad un convegno medico-scientifico in programma per fine mese al Museo Campano di. Per il terzo anno consecutivo, difatti, Villa Fiorita ...

Settimana della celiachia, Aic sfata falsi miti e fake news - Settimana della celiachia, Aic sfata falsi miti e fake news - Diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine sfatando falsi miti e fake news è l'obiettivo della "Settimana nazionale della celiachia". (ANSA) ...

L’Azienda Sanitaria di Matera partecipa alla Settimana Nazionale della Celiachia - L’Azienda Sanitaria di Matera partecipa alla Settimana nazionale della celiachia - Friolo: "Solo favorendo la crescita della conoscenza e della consapevolezza è possibile migliorare l'efficacia della risposta sanitaria".

Bonus edilizi, Cataldi (commercialisti): “Perplessi da obbligo di ripartizione in 10 anni” - Bonus edilizi, Cataldi (commercialisti): “Perplessi da obbligo di ripartizione in 10 anni” - (ASI) “La decisione di rendere obbligatoria la ripartizione in 10 anni delle residue agevolazioni per le ristrutturazioni (Superbonus in primis) desta grosse perplessità. Qualora confermata, questa di ...