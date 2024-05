Morti sul lavoro - a Milano 172 bare in piazza della Scala Bombardieri | È una guerra civil - serve il reato di omicidio sul lavoro

(Di venerdì 10 maggio 2024) “In Italia c’è unae che lascia ogni anno 1041sule oltre 500mila incidenti”. È questa la denunciaUil che oggi ha riempitocon 172di legno per ricordare le 172 vittime sullombarde nel 2023. “Chiediamo l’istituzione di una procura speciale – spiega il segretario lombardoUil Enrico Vizza – e insistiamo sulla necessità di una maggiore consapevolezza degli enti e di chi fa impresa”. L’ultimo messaggio è per il ministro Nordio e viene lanciato dal segretario generale Pierpaolo: “ildi ...

Articolo pubblicato mercoledì 08 Maggio 2024, 18:05 La terribile notizia arriva da Casteldaccia, in provincia di Palermo . Cinque gli operai morti nell’incidente sul lavoro mentre stavano effettuando alcuni lavori fognari per conto dell’Amap, la ...

Milano , 10 maggio 2024 – davanti al Teatro alla Scala e al Comune di Milano sono state posizionate 172 bare , per ricordare i morti sul lavoro che la Lombardia ha registrato nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell'anno, e per sollecitare la ...

