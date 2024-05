Buio a Tel Aviv - così Hamas ha spiazzato gli 007 israeliani L’analisi di Massolo e Bechis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 10 maggio 2024) Abbiamo pensato per anni che il progresso tecnologico avesse trasformato una volta per tutte le minacce, rendendole sempre piu? immateriali e intangibili. I nemici di oggi e di domani, ritenevamo fossero gli attacchi hacker e le operazioni ostili sui mercati finanziari, la penetrazione degli asset strategici, l’intelligenza artificiale per alterare l’informazione, le armi di ultima generazione. Addio alle guerre combattute a terra, allo scontro corpo a corpo, alle trincee: retaggi del Novecento, un passato che almeno l’Occidente – ci si era illusi – avrebbe potuto rimuovere. Poi, poche migliaia di talebani armati di Kalashnikov hanno messo in fuga le forze armate dell’Afghanistan, addestrate dagli americani e rifornite di elicotteri, missili e armamenti di ultima generazione. Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina con carri armati e obici di fabbricazione sovietica, scatenando una lunga, ...