Bayer Leverkusen - Frimpong | Parlavano tant - fantastico battere la Roma

(Di venerdì 10 maggio 2024) “È stata una sfida difficile contro una grande squadra, mabbiamo fatto tutto al meglio. Due rigori non li capisco, ma è ndata così. Eravamo la squadra migliore e quindi ha vinto la migliore, una qualificazione meritata”. Con queste parole, rilasciate all’emittente britannica TNT Sports, Jeremieha commentato l’accesso in finale di Europa League del. Il 23enne olandese, protagonista anche di qualche battibecco nel finale con la panchina giallorossa, poi non abbassa il tiro: “È una sensazione fantastica, soprattutto aver battuto la. Loroo, sono felice di averli battuti”. SportFace.

FC24, l’ultimo capitolo dell’iconica serie di giochi di calcio, ci porta in una dimensione completamente nuova del calcio virtuale. Qui, utilizzando le monete FIFA ( FIFA coins), i giocatori hanno la possibilità di costruire squadre in grado di ...

Coach Antimo Martino eletto Miglior Allenatore della Serie A2 2023-2024 - Coach Antimo Martino eletto Miglior Allenatore della Serie A2 2023-2024 - La Pallacanestro 2.015 Forlì comunica con orgoglio, in una nota di stampa, che Antimo Martino ha vinto il premio come Miglior Allenatore di Serie A2 ... dapprima come capo allenatore delle squadre ...

A2 - Antimo Martino nominato Miglior Allenatore della stagione 2023/24 - A2 - Antimo Martino nominato Miglior Allenatore della stagione 2023/24 - MIGLIOR ALLENATORE - SERIE A2 OLD WILD WEST 2023/2024 | ANTIMO ... dapprima come capo allenatore delle squadre Under 16 e Under 13, ed in seguito come assistente della prima squadra, fino al 2014. Ha ...

Serie A, migliore giocatore del mese di aprile 2024: ecco chi ha vinto - Serie A, migliore giocatore del mese di aprile 2024: ecco chi ha vinto - É Paulo Dybala l’EA Sports Player Of The Month di aprile 2024. II premio sarà stato consegnato all’attaccante giallorosso nel pre-partita di Roma-Genoa ...