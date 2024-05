(Di venerdì 10 maggio 2024) Le parole della numero uno dell’azienda Si parla ancora delSerenadopo il provvedimento che la Rai ha intrapreso nei suoi confronti. La giornalista ha detto: “Ho solo detto solo la verità”. Dopo le parole di Roberto Sergio che ha spiegato in commissione di vigilanza che la contestazione riguarda il post pubblicato dallae non l’ospitata di Scurati, è intervenuta pure Marinella. La numero uno della Rai ha spiegato: “Non credo che il procedimento disciplinare contro Serenafaccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai”. Poi ha aggiunto che Sergio avrebbe detto “in modo parziale quanto accaduto” in Vigilanza, “non citando aspetti di rilievo”. Infine, ladice: “è ancora oggetto di verifiche da parte della direzione Internal ...

È in arrivo un procedimento contro Serena Bortone per via di quanto accaduto durante il caso Scurati . La Rai va all’attacco della conduttrice : ecco che cosa è stato deciso. Qualche giorno prima del 25 aprile, i social e la cronaca italiana si erano ...

La conduttrice tv: «In ogni caso io ho solo detto la verità, sono tranquilla. Ma sul tema non posso dire altro»La conduttrice tv: «In ogni caso io ho solo detto la verità, sono tranquilla. Ma sul tema non posso dire altro»La conduttrice tv: «In ...

Caso Bortone, interviene la presidente Rai Soldi - caso bortone, interviene la presidente Rai Soldi - Si parla ancora del caso Serena bortone dopo il provvedimento che la Rai ha intrapreso nei suoi confronti. La giornalista ha detto ...

Rai, il governo Meloni minaccia la libertà di stampa. I risultati del sondaggio - Rai, il governo Meloni minaccia la libertà di stampa. I risultati del sondaggio - Probabilmente il caso-bortone ha influito sull’esito del sondaggio, con l’ad Roberto Sergio che con una nota ha fatto sapere che alla giornalista “è stata inviata da parte dell’ Azienda una ...

Sanità pubblica, Schlein: "Il governo Meloni uccide la prevenzione, non ce lo possiamo più permettere" - Sanità pubblica, Schlein: "Il governo Meloni uccide la prevenzione, non ce lo possiamo più permettere" - Liste d'attesa, Schlein: «Il problema si risolve sbloccando le assunzioni e riuscire a far riempire questi reparti, in modo che anche le liste d'attesa vengano drasticamente abbassate».