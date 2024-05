(Di venerdì 10 maggio 2024) Da diverse ore Mosca cerca di sfondare il confine a, un obiettivo importante per il Cremlino. Il presidente: "Scontri brutali, per ora russi respinti". Intanto il Ministro Tajani: "Nessun soldato in, non siamo incon Putin"

Oggi, 9 maggio, Mosca celebra la tradizionale parata della Vittoria, per ricordare la sconfitta del nazismo. “Le nostre forze strategiche sono sempre pronte”, ha dichiarato Vladimir Putin, mentre sul fronte in Ucraina si continua a combattere. ...

Guerra in Ucraina, Russia lancia offensiva di terra nella zona di Kharkiv. Zelensky: “L’abbiamo respinta” - guerra in ucraina, Russia lancia offensiva di terra nella zona di Kharkiv. Zelensky: “L’abbiamo respinta” - Da diverse ore Mosca cerca di sfondare il confine a Kharkiv, un obiettivo importante per il Cremlino. Il presidente Zelensky: “Scontri brutali, per ora russi respinti”. Intanto il Ministro Tajani: ...

Gurra Ucraina, Russia attacca Kharkiv: Kiev manda rinforzi ed evacua i civili: bombardamenti da 10 ore. Zelensky: «Per ora i russi respinti» - Gurra ucraina, Russia attacca Kharkiv: Kiev manda rinforzi ed evacua i civili: bombardamenti da 10 ore. Zelensky: «Per ora i russi respinti» - guerra in ucraina, le notizie in diretta di oggi 10 maggio. Putin, un solo carro armato (il piccolo T-34) per la parata sulla Piazza Rossa: tutte le risorse al fronte ...

È iniziata una nuova invasione russa dell'Ucraina - È iniziata una nuova invasione russa dell'ucraina - Le forze russe hanno cercato di sfondare il confine con l'ucraina con gruppi di sabotaggio mentre si intensificavano i bombardamenti sulla città di Vovchansk, nella regione orientale… Leggi ...