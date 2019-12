Romina non accetta la morte di mamma Jolanda | Il nuovo messaggio

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) 11 dicembre Cellino San Marco: oggi si terranno i funerali diCarrisi nella città di origine del cantante; qui anchePower saluterà per l’ultima volta la compianta suocera, intanto su Instagram ha pubblicato une Loredana Lecciso | Nessuna foto pubblica sul web Semplice, bello, intenso: una didascalia che … L'articolononladiIlproviene da www.meteoweek.com.

anna26708027 : Quanta complicità e amore c'era fra queste due Donne, non ci sono parole in questi momenti, sentite condoglianze a… - SionRomina : RT @Salvatoremereu3: @SionRomina @CrisciGloria Mi unisco a Romina e faccio anche mie le sue parole. Sono Sardo anche io. Non tutti i sardi… - xstylesstattoos : RT @hazzaswarrior: Tempo fa ho inviato ad Harry su ig un video in cui canto Felicità di Albano e Romina e se l'audio alla fine di cherry no… -