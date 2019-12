Oroscopo di oggi di Paolo Fox | 11 dicembre | le previsioni su Rai2

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Fox,di112019: lea I Fatti Vostri Torna il consueto appuntamento con l’diFox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri ledi112019. Questa settimana Mercurio entra nel segno del Sagittario e si avvicina al Sole. I bambini che nascono in questi giorni saranno vivaci, intraprendenti e da adulti ameranno l’avventura, avranno l’argento vivo addosso. Prima dell’diFox che occupa l’ultimo segmento de I Fatti Vostri, spazio a giochi, interviste e rubriche condotte da Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Graziano Galatone, il professor Umberto Broccoli e il colonnello Morico per il Meteo. Il maestro Demo Morselli dirige l’orchestra che accompagna le esibizioni di Graziano Galatone e Roberta Morise.Fox del giorno, 11 ...

