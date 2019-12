Il Signore degli Anelli | Ema Horvath nel cast della serie tv Amazon – Notizie del giorno

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il, Emanel, senza titoli, prodotta daPrime Video. Anche senzaufficiali dalla produzione, iltratta dai libri de Ildi J.R.R. Tolkien, sviluppata daPrime Video, si popola a colpi di indiscrezioni. Secondo Deadline, l’attrice Emasarà nelancora senza titolo, ma la notizia non è stata confermata da(probabilmente rilasceranno un video di presentazione, che confermerà tutto, quando concluderanno il processo diing, come hanno fatto per i produttori). Ambientata nella Terra di Mezzo, latv tratta dai libri de Il, esplorerà nuove storie che precedono quelle raccontate nel primo filmsaga cinematografica: La compagnia dell’anello. Nelprincipale, ancora tutto da confermare, dovrebbero esserci Will ...

