Tours-Perugia | Champions League volley | programma | orari e tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) Mercoledì 11 dicembre (ore 20.00) si giocherà, match valido per la2019-2020 dimaschile. I Block Devils volano in Francia per giocare la seconda giornata della fase a gironi e vanno a caccia di una nuova vittoria nella massima competizione continentale dopo aver sconfitto il Benfica Lisbona all’esordio per 3-1. I ragazzi di coach Vital Heynen, reduci da un weekend di riposo visto che non hanno giocato in campionato, partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno comunque sottovalutare l’avversario che di fronte al proprio pubblico cercherà di riscattare la batosta subita col Varsavia settimana scorsa. Seguiin diretta streaming su DAZNsi affiderà come sempre alle stelle Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic per avere la meglio e portare a casa un successo fondamentale in ottica qualificazione ai ...

