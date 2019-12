Sondaggi elettorali Tecnè | forte calo della Lega | Fdi in doppia cifra

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019), Fdi inelaborati per Quarta Repubblica e andati in onda il 9 novembre, registrano unabattuta d’arresto per lache rimane comunque la prima forza politica del Paese con il 34,1% dei voti. Un valore simile a quello ottenuto alle europee dello scorso maggio. Nel centrodestra, ildel Carroccio viene compensato dallacrescita di Fratelli d’Italia che incrementa dello 0,8 i suoi consensi portandosi sopra il 10% (10,3). Laper il partito guidato da Giorgia Meloni è ormai una solida realtà, rilevata da ormai quasi tutti gli istituti demoscopici, ad eccezione di Index Research (9,8). Forza Italia è ormai reta al ruolo di terza gamba di centrodestra (8%), nonostante Berlusconi si sforzi di ricordare che senza FI i sovranisti avranno le porte sbarratte ...

fanpage : Sondaggi elettorali, in calo la Lega: perde quasi l’1%, centrodestra sotto il 50% - LegaSalvini : ??SONDAGGI ELETTORALI, LA LEGA È L’UNICO PARTITO IN CRESCITA QUESTA SETTIMANA - g_giansante : RT @cominandpa: Cosa pensano gli italiani del movimento delle #sardine? Il sondaggio realizzato da #Izi in collaborazione con Comin & Part… -