Roxette | è morta Marie Fredriksson | malattia | chi era la cantante

(Di martedì 10 dicembre 2019): è, chi era laa 61 anninota per aver fatto parte del duo pop, fondato nel lontano 1986 insieme a Per Gessle. Sondaggi elettorali TP, più del 50% degli italiani si sente sovranista: una battaglia lunga 17 anniFrederiksson,nota per aver fatto parte del duo pop svedese, ènella mattinata di ieri lunedì 9 dicembre 2019. La popstar era da tempo malata di cancro; era il 2002 quando con un commovente annuncio aveva annunciato ai suoi fan di avere un tumore al cervello. I medici in quel momento le avevano dato un anno di vita. Alla fine, la sua battaglia è durata ben 17 anni. La famiglia ha reso noto che sarà sepolta in forma privata, alle esequie saranno presenti solo i familiari. La Frederiksson lascia il marito Mikael Bolyos e due figli. “Il ...

