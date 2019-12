Renzi: vinta sfida su Iva e nuove tasse

"Torniamo alla politica e lasciamo la battaglia su privacy e gossip.lasull'Iva e leadesso il grande tema è la crescita". Così, leader di Italia Viva, su Fb. "Il Paese deve accelerare", sottolinea. E aggiunge che Italia Viva "proporrà per il 2020 due grandi punti: il piano shock da 120 miliardi per le infrastrutture e il piano Marattin sulla nuova Irpef". "Noi portiamo idee, non polemiche", rivendica.(Di martedì 10 dicembre 2019)