Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento –per il diciottesimodi. Ladi giornata arriva dallaB, che ha varato un’iniziativa del tutto particolare in vista della penultima giornata del girone di andata (Il Benevento in quel caso sarà di scena a Verona contro il Chievo). I calciatori delle venti squadre, al posto del cognome, avranno il proprio nome di battesimo impresso sulla parte posteriore della maglia. Il tutto è legato al progetto ‘B come bambini’, che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze. Per l’occasione, ledelle squadre cadette saranno inoltre impreziosite da una patch con il logo ‘B come bambini’ e dalle fasce di capitano del progetto che saranno poi messe ...

anteprima24 : ** Novità in serie B: maglie speciali per il 18° turno di campionato ** - sportal_it : Serie B, novità a Santo Stefano - Carlesfae : RT @raceskimagazine: Una grande novità, che i nostri abbonati riceveranno tra pochissimo insieme al numero di Race. Una serie limitata, che… -