Cristiano Ronaldo | siparietto durante il torello | prima sbaglia | poi… – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)il, poi calcia in alto diversi palloni, sotto le ironiche risate dei compagniconin casa Juve, nell’allenamento di vigilia del match contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri, agli ordini di Maurizio Sarri, stavano effettuando un classicoquando il portoghese è incappato in un errore. È stato a quel punto che il numero 7 della Vecchia Signora ha scagliato, sorridendo, diversi palloni in aria sotto le grida ironiche dei compagni. Pochi secondi dopo è regolarmente ripreso il lavoro. Leggi su Calcionews24.com

Israel_katz : Bonus per la mia visita in ????: con @Cristiano, @gianluigibuffon e tutte le ? della @Juventusfc. Mi ha regalato la b… - goal : Last 10 Ballon d'Or winners ?? ???? Lionel Messi | 2010 ???? Lionel Messi | 2011 ???? Lionel Messi | 2012 ???? Cristiano Ro… - ChampionsLeague : ???? Paulo Dybala & Cristiano Ronaldo ?? #UCL -