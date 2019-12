Oltre 70 scosse di terremoto nel Mugello La più forte alle 4 | 37 di magnitudo 4 5 Molta

lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Per tutta la notte ha continuato a tremare la terra in Toscana, dove uno sciame sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro tra Scarperia e San Piero, Barberino die Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. La scossa dipiùdi4.5 è stata registrata4:37 a 4 chilometri a nord di Scarperia e San Piero. L’evento, localizzato ad una profondità di 9 chilometri, è stato preceduto e seguito da numerose altreditra 2 e 3.4. L’ultima di2.2 è stata registrata7.45 di questa mattina a 4 chilometri ad est di Barberino di. Le, una settantina finora di cui 9 disuperiore o uguale a 3, sono state avvertite dalla popolazione anche a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini. Le, secondo una prima stima compiuti ...

