Nadia Toffa | la commozione della mamma a Storie Italiane | “Era meravigliosa”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un’intervista particolarmente commovente quella andata in onda questa mattina in quel di, apertasi con un video lanciato da Eleonora Daniele e che, tra video e filmati, in pochi minuti ha riassunto la vita e l’entusiasmo dila cuiera presente in studio., laSulle note di Que sera sera muove i passi sullo schermo una piccolissimain qualche filmato intimo e familiare, ceduto dalla madre ad Eleonora Daniele per la commovente intervista adi lunedì 9 dicembre. Forte ladiMargherita che nello studioDaniele concorda sul voler ricordare la figlia in maniera raggiante, come era lei. “Quando era piccola era meravigliosa, meravigliosa da grande – dichiara la donna, visibilmente provata – Lei era sempre contenta anche da ammalata, anche quando soffriva appena passava ...

