A Tokyo i tifosi del Napoli sono sbalorditi dall’assenza di inchino di scuse dei

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Carosta, ti scrivo per pure ragioni terapeutiche: “devo sfogare”. Assumo così, che tutti idelsiano amici e che tu non mi possa negare assistenza o ascolto. Premessa,molto confuso, arrabbiato, in cerca di nuove certezze, in cerca di soluzioni che non ho, né ho l’obbligo di trovare. Negli ultimi 40 giorni, per ragioni varie, ho viaggiato molto, Londra, New York,, Hong Kong e. Per me andare aè viaggiare, da quando vivo a Londra. Ogni viaggio viene sempre preceduto da un’attenta preparazione logistica e regole inflessibili. Non si viaggia il giorno in cui ilgioca, mentre per il giorno dell’incontro ci si assicura di poter vedere la partita. La preparazione è minuziosa, scientifica, quasi maniacale. Con il biglietto aereo si prenotano, sedia, sgabelli, tavoli o angoli di muro, di bar, ristoranti o club dove si possa assistere alla ...

