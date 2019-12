Napoli | piazza ripulita da percettori del reddito di cittadinanza ed ex parcheggiatori

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Iniziativa da applausi quella che ha visto protagonista domenica mattina inMazzini aalcuni beneficiari deldiche si sono dati appuntamento per ripulire e riqualificare la zona. “OggiMazzini, a, una delle piazze molto spesso teatro di degrado e abbandono, e’ statada chi percepisce ildi; tra i volenterosi anche un ex parcheggiatore abusivo, Paolo Maisto, un tempo ‘presidente’ della categoria” fa sapere Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che ha sostenuto l’iniziativa con un altro privato cittadino finanziando le spese. “Tutti muniti di ramazza hanno liberato ladai rifiuti e ridato alle aiuole la loro dignità di spazio verde. Un lavoro di squadra sano e meritevole di lode. Un esempio di ...

