LIVE Pesaro-Olimpia Milano 30-31 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | meneghini avanti

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:17di un solo punto dunque contro una combattiva Vuelle. Nonostante il predominio a rimbalzo (24 a 17) l’Armani, complici i 6 liberi falliti non è riuscita a scrollarsi di dosso i padroni di casa, che hanno distribuito molto bene i punti: almeno 5 punti per 5 giocatori diversi. Tra 15 minuti circa avrà inizio la ripresa. 30-31 2/3 per l’americano di passaporto tunisino. Termina la prima metà di gioco. 30-29 Mussini si prende la linea di fondo e dà il nuovo vantaggio ai marchigiani. Roll dall’altra parte si guadagna tre liberi allo scadere del tempo. Terzo fallo per Barford. 28-29 Mussini segna il libero del tecnico e Rodriguez fa poi 2/2. Liberi per Rodriguez e fallo tecnico per lo spagnolo, causa proteste. 27-27 Zanotti risponde subito da sotto sulla brutta difesa milanese. 25-27 Scola usa alla grande il ...

