LIVE Cremona-Virtus Bologna | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | inizia la partita!

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Ricordiamo gli arbitri del match che saranno Alessandro Martolini, Giulio Pepponi e Mark Bartoli. 17.45 I due allenatori, Romeo Sacchetti e Sasha Djordjevic hanno due precedenti nel massimo campionato italiano con una vittoria per parte. Stagione 2011/2012, Sacchetti allenava la Dinamo Sassari mentre Djordjevic era a Treviso. 17.40 Ail bilancio dei precedenti è favorevole alla squadra di casa, con 5 vittorie su 9 gare giocate al Palaradi. Le V nere non vincono in terra lombarda da 6 anni. Intanto Brescia ha battuto 86-74 Pistoia, mentre si stanno giocando Pesaro-Olimpia Milano (39-40), Brindisi-Sassari (32-32) e il derby Cantù-Varese (29-30). 17.35 La capolista Segafredodi coach Aleksandar Djordjevic cerca l’undicesima vittoria di fila in campionato sul campo di unareduce da quattro affermazioni ...

