huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Èa Roma a 91 anni, uno deglial campo di sterminio di.Nell’autunno del 1938, dopo l’emanazione delle leggi razziali in Italia, fu espulso da scuola come tutti gli studenti e gli insegnanti di religione ebraica. Proseguì gli studi nelle scuole ebraiche, sfuggì al rastrellamento di Roma del 16 ottobre del 1943 ma venne arrestato a Roma il 7 aprile 1944 con tutta la sua famiglia: i genitori, la sorella Anna, i fratelli Cesare e Leo, lo zio Amedeo, il nonno Leone David. Furono detenuti per qualche giorno nel carcere romano di Regina Coeli, poi passo nel campo di Fossoli e quindi deportato ad. Degli 8 componenti della sua famiglia,sarà l’unico a fare ritorno in Italia.

HuffPostItalia : È morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz - Corriere : Morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz - MediasetTgcom24 : Shoah, morto Piero Terracina: ultimi sopravvissuti di Auschwitz #PieroTerracina -