Dramma Cruzeiro | il club brasiliano retrocede per la prima volta nella sua storia | tifosi

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giornata nefasta per il. La squadra di volley maschile ha perso la finalissima del Mondiale percontro la Lube Civitanova, la squadra di calcio di Belo Horizonte ha conosciuto la retrocessione dopo 99 anni di. Decisiva la sconfitta contro il Palmeiras. I blu, insieme a Flamengo, Santos e San Paolo erano l’unica società del Brasile rimasta sempre in Serie A. Una squadra gloriosa, capace di vincere 2 Copa Libertadores, 4 campionati brasiliani e 6 Coppe del Brasile. Fondata da un gruppo di italiani immigrati come il Palmeiras. E proprio i “cugini” del Verdao sanciscono laretrocessione delvincendo al ‘Mineirao’ per 0-2. Idi casa non l’hanno presa bene, per usare un eufemismo. Sugli spalti, infatti, nei minuti finali sono esplose violenza e disperazione che hanno costretto l’arbitro Marcelo de Lima ...

ItaSportPress : Brasileirao, dramma sportivo per il Cruzeiro: prima retrocessione in 98 anni di storia - -