Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 (Di sabato 7 dicembre 2019) Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO. PRUDENZA IN VIALE TOR DI QUINTO ALTEZZA CASERMA SALVO D’ACQUISTO SEMAFORO GUASTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL Traffico VI INVITIAMO ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 08 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 07 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO, AL MOMERNTO Traffico SCORREVOLE. SULLA VIA FLAMINIA PRUDENZA PER INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DI PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO. LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 20 : 00: UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO NOMENTANA A24. SIAMO IN CARREGGIATA INTERNA. Traffico INVECE SUL TRATTO DI RACCORDO PONTINA APPIA A SEGUITO DI INCIDENTI DISAGI SULL’APPIA E SULLA VIA TUSCOLANA. SULL’APPIA INCIDENTE PRIMA DI VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL RACCORDO. ANCHE SULLA TUSCOLANA INCIDENTE VERSO FUORI Roma ALL’ALTEZZA DELL’ANAGNINA. SULLA NOMENTANA POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA VIALE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19 : 30: DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA NOMENTANA TRA VIALE XXI APRILE E LA TANGENZIALE. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA VASI. SU CORSO FRANCIA UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE E LA VIA FLAMINIA RALLENTA IL Traffico. INCIDENTE IN ZONA GROTTA PERFETTA. DISAGI IN VIA CALDERON DE LA BARCA. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE JONIO. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER RAMI PERICOLANTI. SULLA TUSCOLANA Traffico, DISAGI, IN ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19 : 00: ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI. SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE. ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18 : 30: ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI. SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE. ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ...
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