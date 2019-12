Mes | Renato Brunetta svela il vero pericolo | Vi dico io cosa minaccerà il debito

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sul Meccanismo Europeo di Stabilità si sa ben poco, soprattutto su quelle che sono le Cacs. In parole povere: le "clausole di azione collettiva". Sono proprio queste secondoil "", tanto da spingere gli azzurri a presentare un dossier per mettere in guardia da quanto il

renatobrunetta : #MES Smettiamo di farci del male e mettiamo le richieste di chiarimento in termini positivi. Prendiamo tempo, spie… - Carlo67114335 : RT @PanziRoberto: TRANVATA IN ARRIVÒ? Mes fatale, Conte e il governo cadono a gennaio. 'Via alla crisi', chi gli darà il colpo di gra… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: #Mes, nel mirino di Renato Brunetta le clausole di cui in pochi parlano: 'Perché l'Italia rischia' -