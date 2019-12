Bologna Milan | perché Orsolini può essere la chiave

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)può fare la differenza in. Ogni tanto il grande apporto di Theo Hernandez porta a degli scompensi Tornato alla vittoria a Napoli, ilvuole un nuovo successo per rilanciare la propria classifica. Contro il, sarà importante la posizione di. Theo Hernandez è in costante sovrapposizione, si tratta della principale fonte di gioco del. Capita quindi che non sempre riesca a ripiegare in tempo.può quindi fare male su quella zona del campo, approfittando della possibilità che l’ex Real Madrid sia fuori posizione. Contro la Lazio, ilaveva patito per esempio diversi buchi a sinistra. Leggi su Calcionews24.com

