Tennis | Jannik Sinner | “Ho vissuto un’annata fantastica raccogliendo quanto seminato

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Siamo ormai entrati nel rettilineo d’arrivo di questo 2019. Un anno che,ticamente parlando, ha visto esplodere la stella di. Il classe 2001 altoatesino ha stupito l’Italia e il mondo, bruciando le tappe fino a vincere le Next Gen Finals di Milano, e salendo rapidamente nella top 100 del classifica mondiale. Non solo talento sopraffino per il nostro giovane talento ma, anche e soprattutto, una maturità e una lucidità davvero incredibili per un ragazzo di appena 18 anni. L’ulteriore conferma arriva da una bella intervista cheha rilasciato nel corso del meeting del team Head, a Milano, nel quale si è concesso alla platea di giornalisti. “Non posso che dire di avereuna stagione– le sue parole riportate daWorldItalia.com – con tanti momenti significativi, più alti che bassi, un fatto che, ...

