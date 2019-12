Padre porta a passeggio il cane e scopre che la figlia si è suicidata

Omicidio Luca Sacchi - i dubbi del Padre sulla fidanzata e l’amico : “Anastasia e Princi? Dai loro comportamenti nascondono qualcosa” : Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, “probabilmente” nasconde qualcosa “visti i suoi comportamenti“. Ma gli stessi dubbi valgono anche per l’amico Giovanni Princi che “avrebbe dovuto pensare a Luca e non a spostare una macchina“. Un mese dopo l’Omicidio di suo figlio, il padre Alfonso in un’intervista al Messaggero racconta le domande che ancora si pone su quali siano i contorni di quanto ...

Una donna porta ogni giorno il suo bambino a trovare il Padre - la foto è diventata virale : Una donna , mamma di un bambino molto piccolo, è rimasta vedova. La donna amava profondamente il marito e l’idea di non vederlo più per lei è insopportabile. Per lenire il suo dolore ogni giorno va a trovare il marito insieme al bambino, il frutto del loro amore, stende un telo e si sdraia su. In questo modo la donna si sente più vicino al marito che ha perso troppo presto. La scelta di portate anche il loro bambino è stata oggetto ...

Bimbo portato via alla madre dal Padre magrebino : ritrovato dopo sei anni : Sei anni di ricerche e indagini per risalire all'identità dell'uomo che nel 2013 aveva sottratto un bambino di appena 4 anni. alla fine era stato il padre magrebino. All'epoca l'uomo, accampando una scusa alla moglie, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riuscì ad allontanarsi dalla città in compagnia del figlio. Ma invece di andare, come promesso, a trovare i parenti in Italia, portò il Bimbo in Marocco e fece perdere le proprie tracce. La ...