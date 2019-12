Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | Roma-Tavagnacco 2-0 | Andressa Alves da Silva e

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Si è concluso quest’oggi l’ottavo turno del campionato didi. Dopo i 5 incontri disputati ieri e il successo della Juventus nel big match della giornata contro la Fiorentina, ladi Betty Bavagnoli ritrova la sua verve, battendo al “Tre Fontane” il. 2-0 lo score in favore delle capitoline, frutto delle marcature della brasilianadaal 10′ e dell’esterno della Nazionale Elisa Bartoli al 14′. Nonostante l’assenza pesante per infortunio di Manuela Giugliano, le giallorosse sono riuscite ad imporsi, facendo valere il fattore campo.che si avvicina alla Fiorentina in terza posizione (a -1), mentre le friulane sono sempre più in difficoltà in penultima piazza (2 punti). giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

