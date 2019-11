Maltempo | Veneto | lungo il Po vietate le aree golenali

Maltempo : Arpav - in Veneto novembre da record per pioggia - neve e temperature : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - Si sta per concludere l’ultimo mese dell’autunno meteorologico contraddistinto quest’anno da una anomala successione di perturbazioni che ha provocato anche in Veneto una serie di eventi pluviometrici importanti, spesso a carattere sciroccale con piogge anche forti e a

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Maltempo Veneto : “Il colmo della piena del Po ha una portata di 8500 mc al secondo” : “Aipo è impegnata nelle attività di monitoraggio delle arginature e dei vari tratti in cui si manifestano fenomeni di filtrazione: attualmente non ci sono situazioni particolari da segnalare”. Lo comunica Massimo Valente, ingegnere dirigente dell’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) e responsabile per il Veneto in relazione all’attesa per la piena del Po in Polesine. Le attività di monitoraggio sono svolte con il ...

?Maltempo - Veneto dichiara allerta rossa per piena del Po : La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta rossa (Stato di Allarme) in relazione all'atteso transito dell'onda di piena del fiume Po fino alle ore 14.00 del 30 novembre...

Maltempo - allarme Po a Cremona e in Emilia. Domani allerta rossa in Lombardia e Veneto : Nuovo Maltempo in arrivo tiene con il fiato sospeso le regioni del Centro-Nord. La perturbazione, di natura atlantica, porterà piogge, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte meridionale e Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate. La Protezione civile ha disposto l’allerta rossa per rischio idraulico in Lombardia, su parte ...

Maltempo : Regione Veneto dichiara allarme rosso per la piena del Po : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Gli strascichi dell’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto nei giorni scorsi si fanno ancora sentire. Poco fa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando l’Allerta Rossa (Stato d

Maltempo : Bottacin a M5S - 'dite a vostro ministro Costa di dare fondi al Veneto' (2) : (Adnkronos) - “Solo per quanto riguarda la prevenzione abbiamo decine di cantieri aperti anche adesso – prosegue Bottacin – se vogliamo parlare invece in termini di previsione, abbiamo previsioni meteo che tutti ci invidiano: siamo l'unica regione in Europa in grado di prevedere i colmi di piena nei

Maltempo : Bottacin a M5S - 'dite a vostro ministro Costa di dare fondi al Veneto' : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - “Mi chiedo perché i pentastellati si rivolgano sempre alla Regione, dovrebbero piuttosto parlare con il ministro dell’ambiente Costa che è loro espressione politica. Ricordo ai consiglieri regionali che, in termini di prevenzione la Regione, ha già investito quasi 900

Maltempo : M5S Veneto - fallimento della politica del cemento e degli affari : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - “Siamo costretti, ogni mattina, a consultare le previsioni meteo per sapere se rischiamo di trovarci con l’acqua alle ginocchia, o con la casa sotto una frana, ovvero di vedere la strada sparire davanti ai nostri occhi. Basta una giornata di pioggia e i nostri fiumi di

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del Maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Maltempo : in Veneto ancora allerta arancione per fiumi ingrossati : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Liven

Maltempo Veneto : preoccupazione per il livello dei fiumi - il punto della situazione : La situazione meteorologica in Veneto è in lieve miglioramento ma continuano a preoccupare i livelli di soglia dei fiumi. L’ultimo avviso del centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che dalla sala operativa di Mestre sta monitorando di ora in ora la situazione, segnala l’attenuarsi delle precipitazioni in mattinata, in particolare nelle zone del Veneto meridionale, mentre altrove insisteranno sparse o in qualche momento ...

Maltempo Veneto - già 150milioni di danni : Zaia chiede lo stato di emergenza : Con una lettera inviata oggi via posta certificata al Premier, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza di Livello Nazionale per tutto il territorio del Veneto, interessato da calamitosi eventi atmosferici a partire dal 12 novembre scorso. La richiesta non riguarda il territorio comunale di ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...