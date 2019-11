Il mondo ha raggiunto un nuovo record di emissioni di gas serra

Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (foto: Getty Images) C’è unnegativo per le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica e altri gas a effetto, che riguarda l’ultimo anno di misurazioni, il 2018. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Wmo), lo scorso anno la concentrazione di Co2 – che rappresenta il principale gas a effettoderivante da attività umane – hale 407,8 parti per milione (ppm), ovvero la concentrazione più alta da 3-5 milioni di anni. Non solo: dal rapporto pubblicato emerge che il dato del 2018 è al di sopra dell’aumento medio dell’ultimo decennio e che altri gas, come metano e ossido di azoto, sono aumentati di quantità superiori alla media. Dal 1990, secondo il Wmo, l’effetto di riscaldamento dei gas a effettoè aumentato del 43%, e la tendenza è in crescita perché, sottolinea il segretario generale ...

