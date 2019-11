Allerta Meteo | freddo invernale e forti temporali al Sud Al Nord | invece | caldo

Allerta Meteo Piemonte : criticità “arancione” per valanghe : Allerta Meteo “arancione” in Piemonte, ma solo per il pericolo valanghe su tutto l’arco alpino. In considerazione della situazione Meteo l’Allerta nel sud della regione viene declassata a gialla per le frane e il transito delle piene di fiumi e torrenti e nelle pianure. L’unico bacino fuori dall’Allerta è quello dello Scrivia, nell’Alessandrino. Domani – informa Arpa regionale – è prevista ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 26 novembre il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà sul territorio regionale condizioni di stabilità atmosferica e l’assenza di fenomeni Meteorologici significativi. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici superiori alla soglia 3. Per i restanti fiumi la criticità idraulica è GIALLA nei tratti terminali prossimi alla ...

Maltempo Sicilia : oggi Allerta Meteo gialla a Palermo : oggi a Palermo è in vigore l’allerta meteo gialla: lo rende noto il Comune. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa di temporali, valido fino alle 24 di oggi. In particolare, nel bollettino n. 19328 si legge: “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi ...

Allerta Meteo - ancora 24 ore di maltempo al Centro/Sud : breve tregua soltanto Martedì 26 : Allerta Meteo – ancora 24 ore di maltempo al Centro/Sud, prima di una breve tregua che è attesa soltanto per Martedì 26 Novembre. Il ciclone che nel weekend ha flagellato gran parte d’Italia continuerà ad imperversare al Centro/Sud per tutta la giornata di Lunedì 25, con forti piogge e temporali che potranno determinare ulteriori criticità. La situazione Meteorologica migliorerà anche al Sud soltanto Martedì 26, anche se per poche ...

Maltempo - Di Maio : “Sospendiamo i mutui - giustifichiamo l’assenza da lavoro con l’Allerta meteo. Per 30 anni hanno mangiato sul dissesto” : “Sul dissesto idrogeologico hanno mangiato per trent’anni e da 3-4 anni stiamo assistendo sempre allo stesso spettacolo drammatico“. Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando a ‘Non e’ l’arena’ su La7. “Siamo sicuramente in un ritardo clamoroso. Ci sono tre questioni fondamentali: la prima e’ che per 20 anni si sono negati i cambiamenti climatici; la seconda e’ che ...

Allerta Meteo - scuole chiuse Lunedì 25 Novembre : le città e regioni interessate : Il maltempo di queste ultime ore ha indotto diversi sindaci a chiudere le scuole nei propri comuni per la giornata di domani 25 Novembre sulla base dei modelli meteo di previsioni e il gbollettino diramato dalla Protezione Civile. Particolarmente coinvolte la provincia di Savona, il Piemonte e la zona di Catanzaro.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo continua anche Lunedì - massima attenzione : Allerta Meteo – Il graduale spostamento verso est del minimo depressionario già attivo sulla nostra penisola, determina la persistenza di condizioni di spiccata instabilità sull’Abruzzo e sulle regioni meridionali, con precipitazioni localmente intense e venti forti in particolare sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diffuso oggi un’Allerta Meteo codice “giallo” per rischio idrogeologico, criticità ordinaria. L’avviso è valido a partire dalle 16 di oggi e fino alle 15:59 di domani per le zone di Allerta Montevecchio Pischinappiu e Iglesiente. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Calabria : domani lunedì 25 novembre scuole chiuse a Catanzaro : Il sindaco di Catanzaro ha disposto per la giornata di domani, lunedì 25 novembre 2019, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi della città. La decisione è stata presa in considerazione dell’Allerta arancione diramata per domani dalla Protezione civile della Regione Calabria dopo quella rossa in vigore per l’intera giornata di oggi. In Prefettura, si spiega in una nota, “si è fatto il ...

Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha pubblicato la seguente Allerta Meteo, valida dalle 00:00 del 25 Novembre, fino alle 00:00 del 26 Novembre 2019, per Piene Dei Fiumi, Mareggiate, Frane E Piene Dei... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Maltempo in Campania - Allerta Meteo prolungata fino alle 14 di lunedì : È in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte una allerta meteo per piogge e temporali di colore arancione sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola...

Allerta Meteo - il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno : altre 36 ore di forte maltempo - allarme anche per Lunedì : Allerta Meteo – Il ciclone che sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar Tirreno. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, il ciclone continuerà a ...

Allerta Meteo Liguria : criticità rossa confermata fino alle 15 [DATI e DETTAGLI] : Dopo le intense precipitazioni delle ultime 36 ore i fenomeni sono in lenta e graduale attenuazione anche se, nelle prossime ore, saranno ancora possibili rovesci. Arpal ha, dunque, confermato l’orario di conclusione dell’allerta rossa per le zone a, b e d . Questa la nuova scansione oraria dell’allerta: Ponente (zona a) allerta rossa per i bacini medi e grandi arancione per i bacini piccoli fino alle 15. Poi allerta gialla per tutti i bacini ...

Allerta Meteo rossa in Piemonte : piogge e nevicate di forte intensità [DATI e DETTAGLI] : L’area depressionaria di origine atlantica, responsabile delle intese precipitazioni di ieri, ed il minimo al suolo ad essa associato, si posizionano sul mare ad ovest di Corsica e Sardegna. Questa configurazione Meteorologica – spiega Arpa Piemonte nell’ultimo aggiornamento – determina la persistenza di forti correnti da sudest al confine con la Liguria e da est-nordest sulle pianure Piemontesi, mantenendo precipitazioni ...