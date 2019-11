Fiamme dal motore dell’aereo | atterraggio d’emergenza per oltre 300 passeggeri | le

Incendi disastrosi in Australia - e' strage di koala : donna salva un esemplare dalle Fiamme : Situazione che diventa sempre più grave sull'Australia orientale alle prese non solo con una pesante siccità ma anche con Incendi a dir poco disastrosi. Lo stato del New South Wales è il più...

Corre nel bosco in Fiamme per salvare un koala dal rogo - il WWF : "Rischio estinzione" : L'immagine della donna australiana che in reggiseno Corre tra i roghi per salvare il piccolo orsetto riporta l'attenzione...

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile' (2) : (Adnkronos) - Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi coll

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) Denuncia “un silenzio indegno” da parte “del Consiglio superiore della magistratura” perché “non si è saputo assumersi la responsabilità di un procedimento, ma ha fatto da scaricabarile”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, la figlia minore, del giudice Paolo Borsellino, dopo la sentenza d’appello che ha confermato le ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile’ (2) : (Adnkronos) – Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi colleghi indagati per depistaggio. “Doveva produrre atti e lavorare invece aveva altro da fare – dice oggi Fiammetta ...

Fulmine colpisce un'azienda agricola : fienile distrutto dalle Fiamme : E' successo a Latina. Al momento dell'incendio sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Video

WWE Crown Jewel – ‘The Fiend’ risorge dalle Fiamme e batte Rollins : show di Tyson Fury - Natalya e Lacey fanno la storia : ‘The Fiend’ batte Seth Rollins, esordio super per Tyson Fury, Natalya e Lacey Evans fanno la storia: i risultati di WWE Crown Jewel 2019 La WWE lascia i confini americani per sbarcare in Arabia Saudita per una nuova edizione del PPV Crown Jewel. Si rinnova l’appuntamento con i fan mediorientali che rispondono con grande calore riempiendo il King Saud University Stadium di Riad per assistere al grande show del wrestling ...

Fuga dalla fattoria in Fiamme - ma il cavallo torna indietro per salvare la famiglia : il video che stupisce : Milioni di persone, tra la California e l’Arizona, sono coinvolte dall’allarme rosso estremo diramato per via degli imponenti incendi che stanno devastando gli Stati Uniti e che hanno portato all’evacuazione di decine di migliaia di abitanti. Il video è stato girato a Simi Valley, dove un cavallo, mentre tutti fuggivano dalle fiamme, ha fatto marcia indietro per recuperare la propria famiglia, composta da puledro e madre. Per ...

Patrimonio dell'Unesco in fumo : Castello di Okinawa in Giappone distrutto dalle Fiamme : L'incendio si è sviluppato alle prime luci dell'alba del 31 ottobre, non si sa ancora bene come e perché, distruggendo completamente tutto l'edificio principale del Castello di Shuri Okinawa, a Naha, in Giappone, composto di sette edifici minori, per un totale di 4.800 metri quadrati; la notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo lasciando costernati tutti gli amanti del Giappone e della Storia dell'Arte, il Castello era diventato ...

Incendio distrugge il castello Shuri di Okinawa : Patrimonio dell’umanità divorato dalle Fiamme [VIDEO] : divorato dalle fiamme l’edificio principale del castello Shuri di Okinawa, nel capoluogo Naha, Patrimonio dell’umanità. Le autorità locali hanno reso noto che l’Incendio è divampato nelle prime ore del mattino di giovedì e, nonostante sul posto spiano giunte immediatamente oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco, ogni tentativo di salvare l’edificio è stato vano. La polizia ha reso noto che non si conoscono al momento le ...

NBA – Fiamme a Los Angeles : anche LeBron James tra le decide di migliaia evacuate dalle abitazioni : anche LeBron James tra le persone costrette a lasciare le abitazioni a casa di incendi a Los Angeles Paura a Los Angeles a causa di una serie di incendi che stanno costringendo le autorità a mettere in sicurezza gli abitanti, facendoli evacuare dalle loro abitazioni. Tra le decine di migliaia di persone che hanno dobuto lasciare le loro case c’è anche LeBron James, che ha twittato un messaggio importante dopo la partita allo Staples ...

Notte di fuoco a Pachino - 8 auto distrutte dalle Fiamme FOTO : Notte di fuoco a Pachino. Vasto incendio ha distrutto 8 auto e danneggiato dieci abitazioni. E’ accaduto alle 4 tra via Nuova e via Pellegrino Rossi

Torino - in Fiamme la Cavallerizza Reale patrimonio Unesco : il tetto crollato e i danni visti dall’interno : L’incendio scoppiato alla Cavallerizza Reale di Torino è stato spento dai vigili del fuoco intorno alle 9.30. Il video mostra i danni, dall’interno, provocati dal rogo: il tetto è parzialmente crollato e alcuni roghi sono ancora accesi. L’edificio, patrimonio dell’Unesco, aveva subito un altro incendio nel 2014, che aveva distrutto i magazzini del Circolo dei Beni demaniali. In quel caso si trattò di un atto ...

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino - patrimonio Unesco. Fiamme dal tetto : Le Fiamme hanno avvolto il tetto dello storico complesso architettonico. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco