Dietrofront Maradona | il Pibe ci ripensa e torna sulla panchina del Gimnasia | il merito è

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ilde Oro ha deciso di ritirare le sue dimissioni, rimanendo allenatore deldopo le pressioni messe in atto dai tifosi Dimissioni ritirate, Diego Armandorimane allenatore delLa Plata. Ilde Oro ha deciso di restaredel club argentino, facendo un passo indietro rispetto ai giorni scorsi, quando aveva dichiarato di voler andare via in seguito alla mancata ricandidatura di Gabriel Pellegrino al ruolo di presidente. I tifosi però hanno convintoa rimanere, toccando le corde giuste: “sono molto felice di poter annunciare che resterò tecnico del“, l’annuncio del 59enne argentino sui social media, due giorni dopo aver rassegnato le dimissioni. Una scelta dettata anche dalla permanenza di Pellegrino in società, considerando il suo nuovo ruolo di segretario generale.L'articolo, il ...

