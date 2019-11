Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Quando varchi le porte del LosMotor Show, la cosa importante, anzi fondamentale, è non avere a mente ildi Ginevra. Né costruire paralleli troppo stringenti (e neppure poco, siamo onesti) con gli equivalenti di Francoforte o Parigi. una cosa diversa, per estensione materiale e per profondità culturale, definiamola così. E dà da pensare il fatto che, in un paese in cui tutto tende al gigantismo, il LosMotor Show si riassuma in un paio di padiglioni (south hall e west hall, per essere precisi). Nei quali, peraltro, è evidente il tentativo di sottrarsi alla tipica giocosità americana e di allinearsi ai nostri saloni, precisi e vagamente pettinati. Per chi arriva dalla vecchia, in ogni caso, le cose importanti vanno un po cercate, perché rischiano di annegare in un mare magnum di modelli che per noi hanno poco significato. E lo diciamo senza spocchia: è ...

quattroruote : Salone di Los Angeles, tra elettriche e sportive: ecco le novità che vedremo anche in Europa -->… - dinoadduci : Salone di Los Angeles - Le novità che vedremo anche in Europa - Profilo3Marco : RT @Corriere: Performance e sostenibilità al Salone dell'Auto di Los Angeles -