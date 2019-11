L’ex tronista Cartasegna su Frosinone | “Talmente brutta che l’Unesco la vuole cancellare

Alessandro Zarino da Uomini e Donne ad Amici : Ecco il Nuovo Ruolo delL’ex Tronista! : Dopo le polemiche a Uomini e Donne per il modo in cui è stato trattato in trasmissione dopo il “no” di Veronica, Alessandro Zarino sembrava sparito dagli studi di Maria De Filippi. La stessa conduttrice l’aveva liquidato con un “fregatene” rivolto a Veronica e riferito a lui. Adesso invece è uscita un clamorosa indiscrezione: l’ex tronista sarà ad Amici. Ecco che Ruolo avrà. Alessandro Zarino non ha concluso ...

Paolo Bonolis - L’ex tronista di UeD l’ha fatto davvero infuriare : “Cogl**ne” : Paolo Bonolis non ha preso per niente bene le recenti dichiarazioni di un ex tronista di Uomini e Donne. E le ha commentate dandogli del cogl**ne . Raramente Bonolis usa i social, se non per dare delle notizie importanti al suo pubblico o per scherzare con sua moglie Sonia ma questa volta il conduttore ha utilizzato Instagram per attaccare pubblicamente un ex volto del programma di Maria De Filippi. Ma partiamo dal principio. Destinatario ...

“Quel posto è di Alessandro Zarino”. Maria De Filippi lancia la bomba : il colpaccio delL’ex tronista di Uomini e Donne : È arrivata come un fulmine a ciel sereno la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne. Il tronista, dopo una furiosa litigata con la corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla per evitare di perderla, ma la giovane non ha creduto ad una sola parola di quello che lui ha cercato di dirle e gli ha rifilato un secco no, accentando invece di buon grado il trono offertole poco prima di abbandonare lo studio da Maria De Filippi. “Ho ...

“L’esempio più becero”. Bufera contro Barbara D’Urso. L’ex tronista di UeD è un fiume in piena : Furibonda lite tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria ieri sera a ‘Live – Non è la D’Urso’. Il critico d’arte, che qualche tempo associò L’ex parlamentare alla prostituzione, in studio non ha smentito la dichiarazione, suscitando la reazione di Vladimir che spiega: “Quando ho sentito questa frase ci sono rimasta, perché era completamente fuori contesto, poi però mi sono ricordata come ci siamo conosciuti. Erano gli anni 90, ero uscita ...

Sara Affi Fella - L’ex tronista sfida Maria De Filippi : “Sono stata troppo in silenzio” : Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state piuttosto movimentate. Tra liti, scelte improvvise e nuovi tronisti, Maria De Filippi ha dovuto fronteggiare imprevisti e decisioni inaspettate. La conduttrice, con grande maestria, è riuscita a tenere ben saldo il timone. La polemica, che appare come un vero e proprio attacco, questa volta, però, arriva da un’ex tronista che, in passato, ha fatto molto parlare di sé. Quando si tratta di reality e ...

Alessandro Zarino oggi - come sta L’ex tronista dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi, Alessandro Zarino abbandona dopo il “no” di Veronica Burchielli Alessandro Zarino ha lasciato il Trono Classico dopo aver scelto Veronica Burchielli ed essere stato rifiutato da lei con un “no” clamoroso. La ragazza ha i suoi buoni motivi per aver preso questa decisione ma forse, proprio per l’affetto che provava e […] L'articolo Alessandro Zarino oggi, come sta l’ex tronista dopo ...

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - bufera sulL’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. L’accusa è pesantissima : La storia d’amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia: “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, ...

Miss Italia Carolina Stramare sta con L’ex tronista Mattia Marciano : Miss, mia cara Miss, qui abbiamo un nuovo amore. Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è legata a Eros Ramazzotti, come si vociferava di recente, ma a un ex tronista di Uomini e donne che risponde al nome di Mattia Marciano e che ha preso parte al programma di Canale 5 nella stagione 2017/2018. Mattia Marciano, da corteggiatore e tronista di Uomini e donne: in una gallery tutti i perché ...

Uomini e Donne - L’ex tronista Chiara Sammartino è mamma : chi è il padre : Uomini e Donne, l’ex tronista Chiara Sammartino è diventata mamma: chi è il padre e la sua breve (ma travagliata) esperienza nel programma L’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Sammartino è diventata mamma. La bella napoletana, che partecipò al programma pomeridiano di Canale 5 di Maria De Filippi, ha appeso un bel fiocco azzurro […] L'articolo Uomini e Donne, l’ex tronista Chiara Sammartino è mamma: chi è il padre ...

Uomini e Donne - L’ex tronista Sara Tozzi è ritornata con il suo fidanzato : L’ex protagonista di Uomini e Donne, Sara Tozzi, torna a far parlare di sé. Dopo aver ricoperto il ruolo da tronista nel noto programma di Canale 5, la giovane ad inizio ottobre aveva deciso di abbandonare la trasmissione, perché era ancora troppo scottata dalla sua precedente relazione. Come si suol dire, al cuore non si comanda, infatti, è bastato davvero poco per riprendere in mano che quella che credeva essere una storia ...

“Buffona!”. Luca Onestini - una furia contro di lei : mai visto L’ex tronista così : Luca Onestini non è uno che la manda a dire e pure stavolta non si smentisce. l’ex tronista di Uomini e Donne, poi gieffino e compagno della bellissima Ivana Mrazova ha sparato a zero contro Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’Inter ora in prestito al PSG Mauro. Tutto ha a che fare con il Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del nostro Grande Fratello, dove Gianmarco è concorrente dell’edizione Vip. Ma saprete già che Ivana e ...

Uomini e Donne News - Luigi frequenta Sissi dopo Irene? Parla L’ex tronista : Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni frequenta Sissi dopo la rottura con Irene Capuano? Parla l’ex tronista Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, continua a essere braccato dal gossip. Il deejay catanese, da quando è naufragata la love story con Irene Capuano, si è visto appioppare diversi flirt. Prima si è vociferato di […] L'articolo Uomini e Donne News, Luigi frequenta Sissi dopo Irene? Parla l’ex tronista ...

Anticipazioni Uomini e Donne : L’ex fidanzato di Miss Italia tronista? : Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Miss Italia sul trono? Lei: “Non mi ha detto niente” L’ultima Miss Italia, Carolina Stramare, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha fatto una clamorosa rivelazione: è tornata single. Difatti è finita definitivamente la sua storia d’amore con il giovane Alessio Falsone. E a tal proposito il giornalista ...

Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara - poi il Gf Vip : L’ex tronista si svela : Lorenzo e Claudia news, la coppia si racconta tra convivenza e sogni nel cassetto Le ultime news su Lorenzo e Claudia sono arrivate direttamente dai microfoni di Radio Radio. La coppia infatti era presente oggi in studio con Giada Di Miceli durante la sua trasmissione Non succederà più e hanno parlato di davvero tante cose. […] L'articolo Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara, poi il Gf Vip: l’ex tronista si svela proviene da ...