Opel Corsa | la sesta generazione può aiutare PSA ad accorciare il divario da Volkswagen

Opel Corsa - la prova de Il Fatto.it – La citycar poliglotta – FOTO : La generazione numero sei di Corsa, best seller di casa Opel da 37 anni con 16 milioni di esemplari venduti a livello internazionale (di cui 1,6 in Italia), è uno spartiacque. Tra un passato teutonico che ha resistito all’epopea americana di GM e un presente che parla il francese pratico del gruppo Psa e del suo numero uno, Carlos Tavares. La nuova Corsa condivide la base costruttiva CMP con la Peugeot 208. E come lei, ...

Opel Corsa - La storia della tedesca amata dagli italiani FOTO GALLERY : Dopo circa 14 milioni di esemplari prodotti, di cui più di 1,6 finora venduti in Italia, la nuova Opel Corsa si prepara a debuttare nelle concessionarie della penisola, dove sarà possibile toccarla con mano a partire dal weekend del 23 e 24 novembre. Per la Casa di Rüsselsheim, quello in arrivo è un modello cruciale, per la prima volta proposto fin da subito anche in versione elettrica, persino con velleità agonistiche. Già ordinabile da luglio, ...

La nuova Opel Corsa è tra le finaliste del premio AUTOBEST 2020 ed è dunque una delle cinque vetture rimaste a contendersi il prestigioso titolo, assieme a Nissan Juke, Peugeot 208, Renault Clio e Skoda Kamiq. L'auto vincitrice sarà annunciata a metà dicembre. La sesta generazione della pratica, elegante e dinamica Opel Corsa è stata […]

Incentivi rottamazione auto a ottobre : Fiat Panda - Ford Focus e Opel Corsa in offerta : Tornano gli Incentivi rottamazione auto anche a ottobre da parte delle case automobilistiche Fiat, Ford e Opel. Tra le offerte più interessanti si segnalano quelle riguardanti i modelli Panda, Focus e Corsa. Riguardo alla società italiana, e nello specifico al modello di auto più venduto in Italia, si ricorda che nel mese di settembre sono state lanciate due nuove versioni in collaborazione con Wind e Trussardi. Oltre ai veicoli sopracitati, ...

Opel Corsa GS Line è stata presentata in anteprima al Salone di Francoforte, come la leggendaria Opel Corsa A GSi, che debuttò esattamente 32 anni fa.GSi, l'abbreviazione utilizzata da Opel per "Grand Sport injection" (precedentemente GT/E), indica i modelli particolarmente sportivi con il logo del Fulmine dagli anni 80 e significa pura passione. La Kadett […]