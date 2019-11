Elton John | “Nel 2017 tra cancro alla prostata e malattie tropicali ho rischiato di

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Sandra Rondini Ilè stato per il cantante il suo annus horribilis: dopo la diagnosi di unfu operato, ma dieci giorni dopo si trovò in una situazione umiliante sul palco di uno show a Las Vegas e, dopo essersi esibito a Santiago, contrasse una malattia tropicale che lo portò a un passo dmorteha deciso di rivelare, nel corso di una intervista esclusiva rilasciata al programma tv “Uncensored” della BBC One, di avere un tumore, in modo da sensibilizzare così gli uomini a farsi visite periodiche per scongiurare che sopravvengano mali come quello toccato a lui. “Unche per mia fortuna non è staro aggressivo e che ho scoperto per caso - ha detto la popstar - ma voi non aspettate il caso, non giocate a dadi col destino”. Nel rivelarlo, il 72enne non ha mostrato alcuna reticenza anche quando ha dovuto raccontare episodi ...

