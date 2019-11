Ciclismo | Olimpiadi Tokyo 2020 | ufficializzate le quote per i Giochi Contingente pieno

Ciclismo - Filippo Ganna : un record del mondo storico e un 2020 di sfide. Medaglia alle Olimpiadi - il record dell’ora e quel muro dei 4 minuti… : 4:02.647, record del mondo e un salto nella leggenda. Filippo Ganna ha scritto una pagina di storia del Ciclismo su pista volando letteralmente nell’inseguimento individuale, l’azzurro si è letteralmente scatenato al Velodromo di Minsk (Bielorussia) dove ieri è andata in scena una tappa della Coppa del mondo e per ben due volte ha infranto il primato: in mattinata si è spinto fino a 4:04.252 surclassando quanto fatto dallo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo : Archiviati i Campionati Europei 2019 di Apeldoorn, è già tempo di Coppa del Mondo. Il primo appuntamento da qui ai Mondiali del 2020 è quello di Minsk. La capitale della Bielorussia, protagonista quest’anno degli European Games, ospiterà da venerdì 1 novembre a domenica 3 la tappa inaugurale di questo percorso decisivo anche in prospettiva dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia si presenta da Nazione primatista in carica ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - Romain Bardet : “Il Giro d’Italia nel 2020 è una possibilità reale prima di Olimpiadi e Mondiali” : Dopo il deludente Tour de France 2019, il ciclista francese Romain Bardet non vede l’ora di tuffarsi nella prossima stagione e a CyclingNews.com ha tracciato un bilancio della stagione, con un occhio alla possibile programmazione del 2020, tra grandi giri, Olimpiadi e Mondiali. La delusione per il Tour è stata forte: “È stato qualcosa che non avevo mai sperimentato prima, una stagione così difficile, molto al di sotto delle mie ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia qualificata col contingente pieno! 5 uomini e 4 donne volano a Tokyo : Ora è davvero ufficiale: l’Italia di Ciclismo sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il contingente completo per quanto riguardo il Ciclismo. Oggi sono stati comunicati i ranking di qualificazione al termine della stagione sulle due ruote e la nostra Nazionale volerà in Giappone con 5 uomini e con 4 donne. Gli uomini hanno chiuso in seconda posizione alle spalle del Belgio mentre le donne si sono prese la piazza d’onore ...

Ciclismo - Chris Froome : “Sarò in forma a febbraio. Voglio il quinto Tour de France - punto alle Olimpiadi” : Chris Froome non è riuscito a prendere parte alla prova in linea del Criterium di Saitama ma ha disputato la brevissima cronometro di 3 km che ha aperto la kermesse in terra nipponica: il britannico ha fatto il suo rientro ufficiale in gara a cinque mesi di distanza dal terribile incidente al Giro del Delfinato ma si è trattato solo di una sgambata, una passerella a cui il britannico non è voluto mancare. Il vincitore di quattro Tour de France ...

Ciclismo - il programma di Vincenzo Nibali per il 2020 : Giro d’Italia per scaldarsi verso Olimpiadi e Mondiali? I piani dello Squalo - ossessione Liegi : Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Vincenzo Nibali che incomincerà l’avventura con la Trek-Segafredo, corazzata statunitense con sponsor e matrice italiana che si è accaparrata le prestazioni dello Squalo in uscita dalla Bahrain-Merida. La stagione del siciliano è stata discreta anche se da un fuoriclasse del suo calibro ci si aspetta sempre tantissimo, molto di più che un secondo posto al Giro d’Italia e una vittoria di tappa ...

Ciclismo - gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020 : Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi : Agli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), Elia Viviani ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia - ormai è fatta per il contingente pieno! 5 uomini a Tokyo - la situazione del ranking : L’Italia è ormai certa che potrà schierare cinque uomini alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazione occupa infatti il secondo posto nel ranking di qualificazione ai Giochi, l’Italia conserva la piazza d’onore con 11698,48 punti quando manca soltanto una settimana alla chiusura della graduatoria di ammissione alla prossima rassegna a cinque cerchi. Soltanto i primi sei Paesi potranno fare affidamento sul contingente pieno ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a un passo dal contingente pieno! Secondi nel ranking - 5 uomini a Tokyo. Ormai è fatta… : L’Italia conserva brillantemente il secondo posto nel ranking UCI di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la graduatoria si chiuderà il prossimo 22 ottobre e definirà il numero di atleti a disposizione di ogni singola squadra per la prova in linea della rassegna a cinque cerchi. Il contingente massimo è di cinque atleti, un vantaggio che verrà riservato soltanto alle prime sei Nazionali del ranking UCI: la compagine guidata dal CT ...

Ciclismo - Peter Sagan : “Niente mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A Rio 2016 il tentativo era stato fatto, purtroppo però con un po’ di sfortuna è andato male. Non ci sarà Peter Sagan nella prova della mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fenomeno slovacco infatti ha deciso di non partecipare nel fuori strada nell’appuntamento a Cinque Cerchi. A dichiararlo è stato proprio il tre volte campione del mondo su strada in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia lanciatissima verso il contingente pieno! Secondo posto nel ranking - vicinissimi ai 5 uomini in gara : L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al Secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (Secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Filippo Ganna : “Mai avrei pensato alla medaglia. Finalmente viene premiato il lavoro fatto e alle Olimpiadi…” : Filippo Ganna ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il campione italiano di specialità ha realizzato una grandissima prova sul percorso di 54 km da Northallerton ad Harrogate, riuscendo così a salire sul podio iridato anche su strada, dopo le tante medaglie ottenute su pista. Un risultato eccellente e che va ben oltre le aspettative, ma è solo il punto di ...