MotoGP | Test Valencia 2019 | calendario | orari | programma e aggiornamenti in tempo reale

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi. Lorenzo : “Mi ritiro a testa alta” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 NOVEMBRE: TEST 2020 A Valencia. IL PROGRAMMA E GLI ORARI JORGE Lorenzo: “MI ritiro A testa ALTA E CON TANTE VITTORIE” ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP LA CRONACA DELLA GARA 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una giornata felicissima. Mi ritiro a testa alta con tante vittorie” : Jorge Lorenzo ha terminato oggi la sua avventura in MotoGP, lo spagnolo aveva annunciato il suo ritiro nella giornata di giovedì e quella di oggi a Valencia è stata l’ultima gara della sua gloriosa carriera in cui ha vinto cinque titoli mondiali di cui tre nella massima categoria. Il centauro iberico ha salutato di fronte al proprio pubblico al termine di una stagione molto difficile in cui non ha mai conquistato una top ten in sella alla ...

MotoGP – Lorenzo tester in Yamaha? La verità del maiorchino sul suo futuro : Jorge Lorenzo mette le cose in chiaro: la verità del maiorchino sul suo futuro dopo l’annuncio dell’addio alla MotoGp Jorge Lorenzo ha annunciato giovedì a Valencia, in una conferenza stampa straordinaria, il suo ritiro dalla MotoGp. Il maiorchino, dopo una stagione complicatissima, dove gli infortuni l’hanno fatta da padrone, ha deciso di appendere il casco al chiodo. AFP/LaPresse Dopo l’annuncio di Lorenzo si sono ...

MotoGP – Infortunio Bagnaia - Pecco svela : “ho avuto mal di testa ed ero confuso! Ecco come sto” : Bagnaia aggiorna tutti i suoi fan sulle sue condizioni dopo la terribile caduta di questa mattina nelle Fp3 del Gp di Valencia Bruttissimo incidente questa mattina per PEcco Bagnaia durante le terze prove libere del Gp di Valencia. Il giovane pilota del team Pramac è stato dichiarato unfit e non può dunque continuare il suo weekend in pista al Ricardo Tormo. Sui social è arrivato l’aggiornamento sulle sue condizioni: “dopo ...

MotoGP – Il ritiro di Jorge Lorenzo ed i test di Valencia - Dovizioso ammette : “dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Marc” : Il ritiro di Jorge Lorenzo ed il weekend di gara di Valencia: le parole di Dovizioso dalla conferenza stampa di Cheste E’ iniziato con una notizia bomba il weekend di gara di Valencia: al circuito Ricardo Tormo di Cheste, Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro. L’addio alle gare del maiorchino è dunque la notizia del giorno e, ovviamente, la conferenza stampa piloti si è aperta proprio con questo argomento. / AFP PHOTO ...

Test MotoGP 2020 : calendario - date e programma. Prevista una riduzione di prove : Dal 19 al 20 novembre sarà tempo di Test a Valencia (Spagna) per la MotoGP. La classe regina si esibirà sul tracciato “Ricardo Tormo” per una due-giorni di prove importante per andare a delineare il quadro della situazione. Vedremo i nuovi prototipi sul circuito iberico e non vi sono dubbi che vi è tanta curiosità. Si è reduci da una stagione dominata dallo spagnolo della Honda Marc Marquez, capace di chiudere la contesa ...

MotoGP - Test Valencia 2019 : date - programma - orari e tv : Valencia sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, ma non solo. Il “Ricardo Tormo”, come da tradizione, sarà teatro anche di un qualcosa riguardante il futuro, vale a dire la due-giorni di Test (19-20 novembre) prevista sul tracciato iberico. Sessioni importanti per i team che sveleranno alcuni dei particolari delle nuove moto e lavoreranno alacremente per raccogliere informazioni utili in vista di quel che ...

MotoGP – Valentino Rossi punta al podio a Valencia - e sui test ammette : “saranno settimane importanti” : Valentino Rossi a Valencia per un finale in bellezza: le sensazioni del Dottore alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Con solo il titolo a squadre ed il terzo posto da decidere, i piloti sono pronti a dare battaglia per chiudere al meglio l’anno. Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ci sono i piloti Yamaha, che hanno ...

Dalle wildcard 2020 in Moto2 ai rookie nei test di Sepang in MotoGP : le novità introdotte dalla Commissione Gara : La Dorna ha approvato le wildcard per la stagione 2020 di Moto2, mentre i rookie di MotoGp potranno esordire nei test di Sepang Lo scorso 2 novembre la Commissione Gara si è riunita a Sepang per discutere e approvare alcune novità riguardanti Moto2 e MotoGp. La riunione, alla quale hanno preso parte Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervè Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), con la presenza di Jorge Viegas ...

Motomondiale - Mondiale 2020 : tornano le wild card in Moto2 e vi saranno i rookie nei test di MotoGP a Sepang : Arrivano alcune novità dal fronte MotoMondiale relativamente alla prossima stagione. La Commissione Gara formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore tecnologico), riunitasi a Sepang il 2 novembre, ha deciso di approvare alcuni cambiamenti ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “A Sepang abbiamo fatto i test invernali quindi sarò avvantaggiato” : Tra due giorni si torna in pista con il Motomondiale che fa tappa a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2019, penultimo round stagionale e ultimo atto del massacrante trittico asiatico di fine campionato. Dopo il passaggio a vuoto di Phillip Island in cui Fabio Quartararo si è ritirato e Franco Morbidelli si è dovuto accontentare di una pessima undicesima piazza, la Yamaha Petronas è pronta per tornare ad occupare le posizioni di vertice su ...

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Marquez vince ancora - Valentino Rossi va in testa - poi cala : Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il GP d’Australia 2019 di MotoGP davanti al britannico Cal Crutchlow e al padrone di casa Jack Miller. La lunga battaglia col dominatore delle prove Maverick Vinales è terminata a poche curve dal termine con la caduta del catalano che tentava un ultimo disperato tentativo per riprendersi la vetta. Ottimo quarto posto per Francesco Bagnaia, al miglior risultato in carriera di categoria, poi per ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi - un primo giro da fenomeno. Partenza super - vola in testa - poi il calo delle gomme : Domenica a due facce in quel di Phillip Island per Valentino Rossi, protagonista di una buonissima qualifica e di una Partenza fenomenale prima di scivolare progressivamente in gara per una deludente ottava piazza finale. Il “Dottore”, scattato dalla quarta casella in griglia grazie ad un ottimo giro secco, ha fatto vedere tutto il suo talento allo start del Gran Premio d’Australia 2019 con un triplo sorpasso all’esterno ...

VIDEO Massimo Rivola : “La nuova Aprilia arriverà per i Test MotoGP in Malesia” : La nuova Aprilia si vedrà in pista in occasione dei Test in Malesia previsti per febbraio 2020, lo ha comunicato Massimo Rivola ai microfoni di Sky Sport chiedendo a tutti gli uomini della casa di Noale di rispettare la tabella di marcia che si sono prefissati. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Massimo Rivola rilasciate durante le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre su circuito di Phillip ...