I 5 migliori Villain dei Cine-comics

Fonte : hynerd

(Di domenica 17 novembre 2019) Ormai il genere deicomic è diventato un genere molto popolare, raggiungendo record insperati ai box-office. A fronte di budget stellari, Marvel e DC conquistano anno dopo anno una fetta sempre più ampia del mercatomatografico. Ma la situazione non è stata sempre così rosea e fino a qualche tempo fa icomic erano film di nicchia, considerati quasi “da autore“. Ricordiamo la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, i Batman di Tim Burton o lo sfortunato Daredevil impersonato da …

Emyli009 : RT @Paolsbrosiosmil: Capitan Barbossa è uno dei Villain migliori di tutta la Saga soprattutto per il rapporto di amore ed odio che ha con J… - xzaynandi : RT @Paolsbrosiosmil: Capitan Barbossa è uno dei Villain migliori di tutta la Saga soprattutto per il rapporto di amore ed odio che ha con J… - captvinflint : RT @Paolsbrosiosmil: Capitan Barbossa è uno dei Villain migliori di tutta la Saga soprattutto per il rapporto di amore ed odio che ha con J… -