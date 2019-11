Mara Venier all’ospedale | incidente domestico e distorsione

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 novembre 2019) Pit stop all’ospedale perper la presentatrice di Domenica In che uscendo zoppicante dal nosocomio rassicura i fan “Niente di grave due dita steccate, tutto bene, andiamo in onda, domenica si va in onda anche con ladel ditone”. Ma cos’è successo a zia? Come scrive lei stessa nel post su Instagram “Sempre scalza in casa ..ecco cosa capita …siamo alle solite”. Domenica In, ospiti di domenica 17 novembre La puntata di Domenica In del 17 novembre avrà come ospiti Giorgio Panariello, Gigliola Cinquetti, Fabio Volo e Stash dei The Kolors oltre a un omaggio a Venezia, sua città Natale, in questi giorni vittima di una alluvione. View this post on Instagram Sempre scalza in casa ..ecco cosa capita …siamo alle solite …..❤️❤️❤️ #damosenagrattata

