Ronaldo Juventus | come avrebbe agito Allegri? Le parole dell’agente

Juventus - retroscena Cristiano Ronaldo-Sarri : la notizia dal Portogallo : Possibile svolta in merito alla vicenda Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo la seconda sostituzione consecutiva durante Juventus-Milan di domenica sera, è scappato via negli spogliatoi senza passare dalla panchina, anticipando altresì l’uscita dal campo (prima della fine del match). La questione ha fatto molto rumore, con le successive parole del tecnico bianconero e i pensieri dei vari addetti ai lavori. A provare a fare ...

Infortuni Juventus - ecco la reale situazione di Ronaldo! Matuidi - svelati i tempi di recupero : Infortuni Juventus- Piccolo punto interrogativo su Cristiano Ronaldo e sul presunto Infortunio al ginocchio. Piccolo fastidio al collaterale, ma la sensazione è che l’attaccante portoghese scenderà in campo già da questa sera con l’impegno del Portogallo in vista degli Europei 2020. Ko al ginocchio che non starebbe preoccupando il diretto interessato e neanche lo staff medico del Portogallo. Nonostante le parole di Sarri, le quali, ...

Calciomercato Juventus - Fichajes : 'Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid' : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' - che cita il media spagnolo 'Fichajes.net - la stella della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il club bianconero per fare ritorno al Real Madrid. Il rapporto descrive in che modo il fuoriclasse portoghese ha visto peggiorare la sua situazione con l'allenatore Maurizio Sarri, come testimoniato dall'uscita dal campo nel match contro il Milan. Ronaldo è apparso incredibilmente arrabbiato ...

Oltre Ronaldo - la Juventus di Sarri ha il record di calciatori mai sostituiti : nove : Ha fatto notizia, nei giorni scorsi, la duplice sostituzione consecutiva di Cristiano Ronaldo da parte di Sarri. Il tecnico bianconero lo ha tirato via dal campo prima in Champions e poi in campionato. Una scelta che il Fenomeno non ha preso benissimo e di cui si è molto discusso. Ma Ronaldo non è l’unico che nella Juve non è sostituito quasi mai. Lo scrive Timothy Ormezzano sul Corriere Torino. Anzi, la Juventus è la squadra italiana con ...

Ronaldo Juventus - ora suona l’allarme : oggi la “risposta” definitiva! : Ronaldo Juventus- Infortunio sì, infortunio no. Punto di domanda e doppia corrente di pensiero. Di fatto, come rivelato da Sarri negli ultimi giorni, Cristiano Ronaldo ha accusato un piccolo problema al ginocchio, il quale non gli ha consentito di allenarsi alla perfezione nelle ultime settimane. Campanello d’allarme totalmente insabbiato da Santos, ct del Portogallo, il quale ha smentito qualsiasi tipo di infortunio, confermando che ...

Juventus - Luciano Moggi a 360° : il migliore in rosa - il caso Cristiano Ronaldo ed il retroscena : “Chi merita 10 in pagella? Nella Juventus direi Pjanic che è stato fin qui uno dei migliori in campo. Darei un voto alto anche a Sarri visto che la Juve è prima in campionato e in Champions, meglio di così non sia poteva fare, speriamo si possa continuare”. E’ il pensiero di Luciano Moggi ospite di Radio Bianconera. “Se parliamo di altre squadre possiamo dire che Conte sta facendo molto bene, un 9 va dato anche a ...

Ronaldo Juventus - il ct del Portogallo smentisce Sarri : la verità sull’infortunio! : Ronaldo Juventus- Intervenuto in conferenza stampa, Santos, ct del Portogallo, ha colto l’occasione per evidenziare lo stato di salute di Ronaldo e la situazione dopo il presunto infortunio dell’ultimo periodo. Il ct portoghese, leggermente stizzito dalle continue domande sul numero 7 juventino, ha ammesso: “Ronaldo sta bene e giocherà, basta non parlerò di lui”. Insomma, una sorta di smentita totale alle parole di Sarri ...

Juventus - lo spogliatoio bianconero ha già perdonato Cristiano Ronaldo : In casa Juventus tiene ancora banco il caso legato alla reazione di Cristiano Ronaldo. In realtà il mondo bianconero è piuttosto tranquillo e non ha subito grandi scossoni dopo il gesto di CR7 nella gara contro il Milan. Il portoghese, domenica sera, non ha preso bene il cambio e si diretto subito nello spogliatoio dell'Allianz Stadium. Questo gesto non è passato inosservato e in molti in questi giorni si sono espressi a tal proposito. Ma quello ...

Juventus - Ronaldo pronto a chiudere le polemiche : il portoghese ha le idee chiare su come comportarsi : Il portoghese ha intenzione di chiudere il caso scoppiato dopo la sostituzione con il Milan, scusandosi con tutti al rientro in Italia Il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco, ma sia la Juventus che il portoghese hanno già in mente il modo per chiuderlo definitivamente. La partenza di CR7 per rispondere alla convocazione della sua Nazionale ha allungato le tempistiche, ma al suo ritorno in Italia la situazione verrà chiarita una ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina provano il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Cristiano Ronaldo - un guaio da 116 milioni : perché la Juventus deve risolvere - subito : Gioca e corre male, si tocca spesso il ginocchio, viene sostituito e s' incazza. Così tanto da rientrare direttamente negli spogliatoi, senza passare dalla panchina. Cristiano Ronaldo non accetta la resa dinanzi ai problemi fisici, ma vorrebbe sempre e comunque restare in campo e cercare la giocata

Ronaldo Juventus - la società ha deciso : ora arriva anche la conferma! : Ronaldo Juventus- Sostituzione contro il Milan accolta con particolare scetticismo, qualche parolina di troppo nei confronti di Sarri e poi via dentro gli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Nessun caso, anche perchè lo stesso tecnico della Juventus ha confermato che l’attaccante portoghese era solamente arrabbiato con se stesso. Non ci sarà nessuna multa: questa la scelta da parte della società, anche se Ronaldo dovrà scusarsi ...

Gazzetta : “La Juventus non può rompere con Ronaldo - grazie a lui gli sponsor pagano il doppio » : Il campo conta ma fino a un certo punto. Lo scrive chiaramente Marcio Iaria sulla Gazzetta dello sport. Ricorda – se qualcuno lo avesse dimenticato – che il portoghese più che un calciatore è un’azienda. Per lui la Juventus ha speso 100 milioni per il cartellino, 12 di commissioni e ne spende 58 per lo stipendio lordo annuo. Una cifra, ricorda Iaria, che la Juventus ha speso non solo per assicurarsi le prestazioni sportive di ...