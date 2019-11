Inter | la Roma sarebbe pronta a trattare la cessione di Florenzi

Calciomercato Inter - possibile scambio Politano-Florenzi con la Roma : La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione del Calciomercato invernale: una delle società più attive è sicuramente l'Inter, dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di ...

Maltempo Roma - caditoie intasate : numerosi Interventi per ‘liberarle’ : E’ costante il monitoraggio della situazione delle caditoie in citta’, facendo degli interventi mirati sul territorio dopo le piogge di queste ore. Le criticita’ riscontrate sono soprattutto nel VII, VIII, IX e X municipio. Lo riferisce una nota del Campidoglio. Per sbloccare le caditoie i tecnici stanno utilizzando anche il canal jet, un dispositivo che permette di eliminare le foglie presenti sulla strada. Prevista la ...

Calciomercato Inter - possibile scambio fra Vecino e Florenzi con la Roma : Le principali deluse della settimana nelle coppe europee sono sicuramente Inter e Roma, sconfitte rispettivamente dal Borussia Dortmund in Champions League e dal Borussia Mönchengladbach in Europa League, disfatte che potrebbe in qualche modo condizionate il loro percorso nelle rispettive competizioni europee. A tenere banco però in questo inizio della stagione non è solo il calcio giocato ma anche indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni ...

Calciomercato - scambio Inter-Roma e duello con la Juve : colpi Genoa e pazza idea della Sampdoria : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le società si muovono sul fronte Calciomercato, la finestra di gennaio si avvicina ma i dirigenti pensano anche alle operazioni per giugno. Ecco tutte le ultime trattative. GUARDIOLA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi sono arrivate conferme, Guardiola è pronto per una nuova ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : padroni di casa avanti all’Intervallo - autogol di Fazio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti dell’incontro. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Borussia ...

Roma - la sindaca Raggi chiede l’Intervento dell’esercito per contrastare lo spaccio di droga nella zona sud-est della città : “La presenza dei militari della Brigata Sassari per contrastare l’attività nelle piazze di spaccio di Roma sud-est”. Virginia Raggi torna a invocare l’intervento dell’esercito a Roma. Dopo l’escalation di fatti di cronaca, tutti legati in qualche modo alla droga, che nelle ultime due settimane hanno occupato le prime pagine dei quotidiani locali e non, la sindaca della Capitale alla prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ...

Inaugurata a Roma la Scuola Internazionale per il patrimonio culturale : Sono 19 e arrivano da diversi Paesi del Mediterraneo i primi allievi della International School of Cultural Heritage, che si è Inaugurata ieri a Palazzo Altemps, a Roma, alla presenza del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Si tratta di archeologi, direttori di musei, funzionari e professionisti già attivi nel settore dei beni culturali nelle aree di provenienza, che vanno dalla Libia alla Turchia, ...

Serie A - fra i big match del 12° turno spiccano Inter-Verona - Parma-Roma e Juve-Milan : Il campionato italiano di Serie A è ormai giunto alla 12a giornata di andata, un turno che prevede diverse partite interessanti con in palio punti importanti per l'alta classifica. Di particolare importanza per la lotta scudetto saranno Juventus-Milan ed Inter-Verona, ma nella lunga marcia per l'accesso alla prossima Champions League spiccano anche le sfide Parma-Roma, Lazio-Lecce e Cagliari-Fiorentina. Tutte partite alle quali, al netto di ...

Vocaturo : Ama Intervenga per mettere in sicurezza zona tritovagliatore di Romagnoli : Roma – I responsabili della sicurezza Ama dopo vari sopralluoghi hanno denunciato alla Asl di Roma e alle istituzioni competenti la situazione del tritovagliatore di Romagnoli. Il circolo PD AMA condivide la preoccupazione che da mesi è tra i lavoratori di quella zona e i cittadini limitrofi sulle condizioni quotidiane del trattamento dei rifiuti. C’è una mancanza della certificazione dell’aria, il trattamento dove vengono tritati i ...

Maltempo Roma : chiuso il Centro operativo comunale dopo 97 Interventi effettuati : Si è chiuso ieri sera il Centro operativo comunale (Coc), riunito presso la sede della Protezione civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo. Contestualmente sono state chiuse anche le Unita’ di crisi locali (Ucl). Il Campidoglio, in una nota, informa che “complessivamente sono stati effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti - oltre 150 Interventi dei vigili del fuoco [VIDEO] : alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Sono stati numerosi gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale e la provincia Romana. Il temporale non ha risparmiato alcuna zona di Roma: da Portuense a Cinecittà, fino ai Castelli Romani. oltre 150 gli interventi dei pompieri per alberi caduti sulla carreggiata e rami pericolanti. Ma non solo. A causa del forte vento sono ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Roma-Napoli 2-1 - Zaniolo e Veretout - decollo giallorosso! Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Torino-Juventus 1-0, ...

Il mio Roma-Napoli senza Interesse e curiosità. Perché il campionato sembra già deciso in partenza : È la giornata di Roma-Napoli e, meno di una settimana fa, l’avevo immaginata completamente diversa. Immaginavo, come facevo fino a poco tempo fa, di aspettare le 15.00 non vedendo l’ora che iniziasse la partita, attendendo la discesa in campo dei nostri ragazzi, attendendo la formazione che avrebbe dovuto rilanciare il cammino del Napoli in campionato. Invece no, niente di tutto questo. L’andazzo del campionato ha fatto sì che stamattina mi sia ...