Salute | scoperto segreto dei super-centenari nel sistema immunitario

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ildeiè nel loro. E’ quanto emerge da uno studio giapponese del Center for Integrative Medical Sciences di Yokohama, i cui autori – tra i quali figurano anche due nomi italiani Piero Carninci e Giovanni Pascarella – hanno, studiando persone che avevano raggiunto i 110 anni, come lalongevità potrebbe essere in parte spiegata in una ‘espansione’ delle cellule T deputate a uccidere cellule infette o anormali. In altre parole i– hanno osservato i ricercatori – generalmente tendono a trascorrere la maggior parte della loro vita in buona, e ciò suggerisce che il loromantiene la capacità di combattere le infezioni e il cancro. Lo studio è pubblicato sul ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Pnas) Finora però le cellule ...

Agenzia_Italia : #Aids: dopo 19 anni scoperto un nuovo ceppo dell'Hiv. 'Virus in continua trasformazione' - _lonely__25 : Ho appena scoperto che Moonbin è andato all'ospedale per problemi di salute. Spero si riprenda presto ??? #ASTRO #ASTRO_BLUEFLAME #MOONBIN - wolfie97s : ho conosciuto gli skz nel momento peggiore per la mia salute e solo grazie a loro sono riuscita a mantenere una sta… -