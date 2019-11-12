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Traffico Roma del 12-11-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 12-11-2019 ore 09 | 00 A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA E SALARIA DA VILLA SPADA ...

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Traffico Roma del 12-11-2019 ore 09:00 (Di martedì 12 novembre 2019) A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA E SALARIA DA VILLA SPADA ALLa tang.est. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST, a segiuire code a tratti per il Traffico a partire da portonaccio. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO INCOLONNAMENTI DA VIA dei monti tiburtini A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mentre verso san govvani code da san lorenzo a viale castrense. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO A24, E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA la via cassia e la VIA Del mare, E dalla diramazione di Roma sud alla tiburtina. A Roma SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE MAGGIORI ...
Fonte : romadailynews

twitter_Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - SkyTG24 : Maltempo a Roma, allagamenti e metropolitana chiusa: traffico in tilt. FOTO -

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