Mondiali Under 17 – Troppo Brasile per l’Italia | i verdeoro spezzano il sogno degli

Calcio - Mondiali Under 17 : Italia-Brasile 0-2 - azzurrini eliminati ai quarti di finale : L’Italia si deve arrendere al Brasile nei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di Calcio, la nostra Nazionale è stata sconfitta per 2-0 davanti ai 14mila spettatori dello Stadio Pedro Lodovico di Goiania che hanno trascinato i padroni di casa verso la semifinale da giocare contro la Francia. Gli azzurrini hanno tenuto testa ai sudamericani e hanno messo in difficoltà gli avversari in diverse circostanze, hanno avuto anche delle buone ...

Italia-Brasile - quarti di finale Mondiali Under 17 : la partita sarà visibile in tv su Sky : Italia-Brasile è sempre una partita da non perdere, anche quando si tratta di due rappresentative giovanili come sarà questa sera a Goiania per i quarti di finale dei Mondiali Under 17. L’appuntamento è fissato alla mezzanotte italiana tra lunedì 11 martedì 12 novembre (le ore 20 in Brasile), con diretta televisiva della partita su Sky Sport; mentre in streaming Italia-Brasile U17 sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go....Continua a leggere

LIVE Italia-Brasile Under17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurrini a caccia del miracolo contro i carioca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, match valido per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio: alle ore 00.00 di martedì 12 novembre, con il match tra queste due Nazionali verrà delineata l’ultima semifinalista della rassegna iridata di categoria. Già delineata la prima semifinale tra Messico ed ...

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : Corea del Sud-Messico 0-1. Avila entra e porta i sudamericani in semifinale : Si è giocato nella notte italiana il secondo dei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di Calcio: il Messico ha battuto per 1-0 la Corea del Sud grazie ad un gol al 77′ di Avila, da poco entrato. I centroamericani sfideranno così in semifinale l’Olanda, che aveva battuto il Paraguay per 4-1 nel primo match del secondo turno ad eliminazione diretta. Asiatici subito sfortunati e costretti a sostituire il difensore centrale Hong ...

VIDEO Italia-Ecuador - Mondiali Under 17 calcio : highlights - gol e sintesi. Punizione da urlo di Oristanio - azzurrini ai quarti : L’Italia ha sconfitto l’Ecuador per 1-0 e si è così qualificata ai quarti di finale dei Mondiali under 17 di calcio 2019 che si stanno disputando in Brasile. Gli azzurrini si sono imposti grazie a una Punizione meravigliosa di Gaetano Oristanio da oltre i 30 metri e hanno così avuto la meglio sui sudamericani garantendosi la super sfida contro il Brasile padrone di casa. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di ...

Mondiali Under 17 calcio 2019 - tabellone quarti di finale : calendario - date - programma - orari - tv. C’è Italia-Brasile : Si è delineato il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019 che si stanno disputando in Brasile, le quattro partite si giocheranno tra domenica 10 e lunedì 11 novembre e decreteranno quali saranno le quattro semifinaliste della rassegna iridata di categoria. L’Italia affronterà il Brasile alla mezzanotte italiana di lunedì 10 novembre, gli azzurrini cercheranno l’impresa contro i fortissimi padroni di casa e ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : un gol clamoroso di Oristanio fa esultare l’Italia - Ecuador battuto 1-0. Si vola ai quarti : Prosegue alla grande il cammino della Nazionale italiana under 17 nei Mondiali di Calcio di categoria in terra brasiliana. I ragazzi di mister Carmine Nunziata volano ai quarti di finale (a 32 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa manifestazione tra le prime otto per il Bel Paese) dopo una spettacolare e tesissima partita con l’Ecuador negli ottavi: gli azzurrini si sono imposti per 1-0 con una rete stupenda di Oristanio ...